Sorpreso in casa con oltre 1 chilo di marijuana e una mannaia di 30 cm mentre è ai domiciliari. I carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, hanno arrestato e denunciato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, un uomo che, durante un controllo in casa, è stato trovato con droga ben nascosta all’interno della casa, in tre buste termo sigillate contenente marijuana per un peso complessivo di 1,25 Kg. I militari hanno trovato anche una mannaia di 30 cm di cui 15 di lama posta sotto sequestro. L’uomo è stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, sottoposto alla detenzione in carcere.
In casa con oltre un chilo di marijuana e una mannaia, arrestato
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Frana di Niscemi, via agli aiuti M5S a famiglie e imprese. Pubblicato il regolamento...
Via da oggi alle domande per gli aiuti alle famiglie e alle imprese danneggiate dalla frana di Niscemi. È stato pubblicato sul...
Colpi di pistola contro abitazione, arrestato 29enne
I Carabinieri della Compagnia di Bagheria hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini...
Sanità siciliana in affanno, il Sinalp chiede un piano straordinario di assunzioni
Case di Comunità senza personale, liste d’attesa interminabili, pronto soccorso in affanno e fuga di medici e infermieri, la Sicilia non può più aspettare. Il...
Naro proclama il lutto cittadino per la scomparsa dell’Ing. Giuseppe Lumera
Con ordinanza sindacale, il sindaco Milco Dalacchi ha proclamato per oggi, mercoledì 15 luglio 2026, il lutto cittadino in occasione delle esequie dell’ingegner Giuseppe...
Schianto tra Floridia e Solarino: muore un sedicenne, feriti 2 giovani
Tragedia nella notte nel Siracusano. Un ragazzo di appena 16 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 2...
Canicattì: colpo in un negozio di fiori, il rapinatore investito mentre fugge e perde...
Momenti di paura ieri sera in via Vittorio Emanuele, dove un rapinatore solitario ha messo a segno un colpo lampo ai danni di...
Canicattì, gara per la nuova rete idrica: la soddisfazione di Corbo
Il Consiglio di Amministrazione di AICA ha deliberato l’approvazione in linea amministrativa del progetto di razionalizzazione del sistema idrico comunale di Canicattì...