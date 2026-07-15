Con ordinanza sindacale, il sindaco Milco Dalacchi ha proclamato per oggi, mercoledì 15 luglio 2026, il lutto cittadino in occasione delle esequie dell’ingegner Giuseppe Lumera.

Una decisione assunta come segno di profondo cordoglio e di partecipazione dell’intera comunità narese al dolore della famiglia. «Naro oggi si raccoglie nel silenzio e nel ricordo dell’uomo prima ancora che del professionista», ha scritto il primo cittadino nel suo messaggio.

Dalacchi ha espresso le più sentite condoglianze a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza alla signora Lumera, alle figlie Gabriella e Daniela e al figlio Corrado, rivolgendosi personalmente ai familiari.

«Invito cittadini, istituzioni, associazioni e attività commerciali ad unirsi a questo momento di raccoglimento e di vicinanza, partecipando con rispetto al dolore della famiglia», ha aggiunto il sindaco.

La città di Naro rende oggi il proprio omaggio all’Ing. Giuseppe Lumera con gratitudine e riconoscenza per quanto ha rappresentato per la comunità narese. Un professionista stimato e una figura che ha lasciato un segno importante nella vita della città.

Le bandiere del Comune saranno esposte a mezz’asta e sono invitati tutti i cittadini a osservare un momento di silenzio e rispetto durante i funerali.