Il comparto della mobilità green sta guadagnando sempre più terreno negli ultimi anni, anche sulla scia della consapevolezza dell’impatto di ogni nostra scelta sull’ambiente e sulla salute pubblica. I prossimi mesi saranno particolarmente interessanti per chi ha intenzione di avvicinarsi a questo mondo.

Il DPCM automotive, i cui dettagli sono stati pubblicati lo scorso 10 giugno sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, promette infatti incentivi importanti per chi acquisterà vetture elettriche o ibride. Parliamo di vantaggi sia per i privati, sia per le PMI. Gli artigiani che stanno pensando di comprare un furgone o un altro mezzo di trasporto commerciale da usare per il trasporto di merci potranno, scegliendo l’elettrico, beneficiare di un bonus di ben 2000 euro per le vetture che rientrano nella categoria dei veicoli con massa inferiore alle 1,49 tonnellate.

Il bonus raddoppia per chi, con l’acquisto, sceglie anche la rottamazione di un vecchio mezzo della medesima classe.

Da citare è anche il ritorno del bonus retrofit, dedicato a chi vuole convertire l’auto M1 in suo possesso installando un impianto GPL o metano. L’incentivo, pari a 400 euro nel primo caso e a 800 nel secondo, non è la prima volta che viene proposto.

Valido fino al 2030, ha caratteristiche e vincoli già espressi nel 2024.

Viviamo in un periodo in cui, anche con la possibilità di accedere a diversi bonus, l’acquisto di un veicolo può rivelarsi impegnativo. Sia per le piccole imprese, che possono trarre vantaggio dal fatto di non immobilizzare capitali importanti, sia per i privati, che devono gestire da anni il problema del carovita, il noleggio auto ibride ed elettriche è una strada da prendere in considerazione.

La formula del lungo termine, che come ci rivelano i dati di UNRAE ha visto, nei primi tre mesi di quest’anno, un aumento di oltre il 51% dei contratti per ibride e plug-in, ha il suo perché nei casi in cui non si dispone subito di una liquidità ingente e se si usa spesso l’auto, con l’abitudine di cambiarla dopo pochi anni.

Siti come Rent4you mettono a disposizione un’ampia gamma di scelta di veicoli e permettono di iniziare a usarli senza bisogno di versare alcun anticipo.

Per ottimizzare ulteriormente la spesa si può valutare il possesso dei requisiti per il noleggio sociale, previsto sempre dal DPCM automotive. Si tratta di una misura pensata per le persone fisiche con un ISEE inferiore ai 30.000 euro che, a fronte della rottamazione di un veicolo Euro 4, possono sottoscrivere un contratto di NLT con un canone mensile calmierato di 100 euro e una durata minima di 36 mesi.

I veicoli noleggiati devono avere un’omologazione non inferiore a Euro 6 ed emissioni di CO2 entro i 135 mg/km.