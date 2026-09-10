È accusato di avere messo a segno furti a raffica in appena un mese, tra maggio e giugno scorsi, prendendo di mira bar, ristoranti e negozi a Sciacca. Un 28enne finisce adesso a processo. L’imputato, difeso dall’avvocato Mauro Tirnetta, ha addirittura confessato altri “colpi” che neanche gli venivano contestati. Il 18 maggio, secondo quanto ricostruito, avrebbe rubato in diversi appartamenti di un unico proprietario: ventilatori, televisori, elettrodomestici. Il 5 giugno sarebbe entrato in azione al ristorante “La Lucciola” portando via 500 euro, monete dal registratore di cassa e bottiglie di vino. E ancora furti al ristorante “Italia”, al negozio “Ri-patti” e un tentato furto al bar “Rossi”. La prima udienza si celebrerà il prossimo 10 novembre.
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