notte di follia nel quartiere balneare di San Leone. Protagonista un trentenne turista siciliano che si trovava in una struttura ricettiva per trascorrere un periodo di vacanza con la fidanzata. L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuta probabilmente al consumo di droga, ha improvvisamente aggredito il dipendente dell’hotel in cui alloggiava. Senza motivo.

Subito dopo ha abbandonato la struttura seminando il panico all’esterno, molestando alcuni residenti della zona e intrufolandosi addirittura in un’abitazione privata. Urla, spintoni e paura. Qualcuno ha chiamato il numero unico di emergenza con le forze dell’ordine che si sono messe alla ricerca del trentenne. All’arrivo dei carabinieri l’uomo ha tentato anche un contatto fisico con gli uomini in divisa che, però, lo hanno bloccato. Il trentenne, portato in ospedale, è stato posto in stato di fermo.