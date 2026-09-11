Venerdì (11 Settembre), con inizio alle ore 8,
a Campobello di Licata, in programma un’ordinaria raccolta di sangue, per iniziativa dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue.
Nella raccolta precedente erano state incamerate
8 donazioni e 1 pre-donazione
La donazione avro’ luogo nella sede dell’associazione, in via Medici, a due passi dalla Chiesa parrocchiale San Giuseppe – Unità pastorale “La Sacra famiglia”. Sono previste in seguito altre donazioni.
Giovanni Blanda
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Campobello di Licata, in programma un’ordinaria raccolta di sangue
Venerdì (11 Settembre), con inizio alle ore 8,