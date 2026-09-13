Appuntamento culturale per celebrate “” le nostre radici, la nostra storia e la straordinaria tradizione culinaria della nostra terra””.
Presentato, a Campobello di Licata, il libro “Il gusto dell’isola.
Un racconto siciliano” di Antonio Cani, un’opera impreziosita dalla prefazione di Simonetta Agnello Hornby. Un vero e proprio viaggio tra i sapori e i ricordi che rendono unica la nostra Sicilia.
Insieme all’autore ha dialogato Maurizio Masone, Presidente del Centro Culturale Editoriale “Pier Paolo Pasolini”.
L’incontro si è svolto nella Sala Consiliare del Comune.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, il libro “Il gusto dell’isola. Un racconto siciliano” di Antonio Cani
Appuntamento culturale per celebrate “” le nostre radici, la nostra storia e la straordinaria tradizione culinaria della nostra terra””.