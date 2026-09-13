Appuntamento culturale per celebrate “” le nostre radici, la nostra storia e la straordinaria tradizione culinaria della nostra terra””.

Presentato, a Campobello di Licata, il libro “Il gusto dell’isola.

Un racconto siciliano” di Antonio Cani, un’opera impreziosita dalla prefazione di Simonetta Agnello Hornby. Un vero e proprio viaggio tra i sapori e i ricordi che rendono unica la nostra Sicilia.

Insieme all’autore ha dialogato Maurizio Masone, Presidente del Centro Culturale Editoriale “Pier Paolo Pasolini”.

L’incontro si è svolto nella Sala Consiliare del Comune.

Giovanni Blanda