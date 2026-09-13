Incidente autonomo alle prime luci dell’alba a Caltagirone. A perdere la vita un giovane di 22anni del luogo a bordo di una Mercedes. L’impatto è stato violentissimo, per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, il 22enne avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la corsa contro un muro in via Croce del Vicario.

Sul luogo del sinistro hanno operato i vigili del fuoco e i carabinieri che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.