Sarà riaperta domenica 20 settembre la teca dove riposa il beato Rosario Angelo Livatino. In occasione del XXXVI anniversario dell’assassinio sarà possibile nuovamente rivedere il volto del primo giudice beatificato dalla Chiesa.

La comunità locale e i pellegrini si ritroveranno a partire dalle 19:30 nella chiesa Santa Chiara per la celebrazione eucaristica. Subito dopo sarà svelato il monumento e i fedeli potranno tornare a vedeee il volto di Rosario Livatino. Lunedì 21 la messa sarà presieduta dall’Arcivescovo di Agrigento monsignor Alessandro Damiano.

L’ostensione rimarrà accessibile per un’intera settimana, fino alla successiva chiusura della teca prevista per il 27 settembre.

La chiesa Santa Chiara sarà aperta tutti i giorni dalle 7:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 21:30 per permettere a quanti lo desiderano di recarsi in preghiera davanti al beato di Canicattì.

Rosario Livatino fu ucciso dalla stidda il 21 settembre 1990, lungo la statale 640, mentre con la sua auto stava raggiungendo il tribunale di Agrigento dove prestava servizio.