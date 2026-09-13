50 associazioni si ritroveranno in Piazza Umberto tra laboratori e momenti di confronto

La Pace non è un’astrazione teorica, né la semplice assenza di conflitto. È una prassi quotidiana, una competenza sociale, un impegno concreto che si impara, si vive e si tramanda. È da questa consapevolezza che nasce il tema della XIII edizione dell’Umbertata, “GenerAzioni di Pace”, una vera e propria chiamata all’Azione rivolta a tutta la comunità, che si svolgerà domenica 13 settembre a partire dalle ore 10.00 in Piazza Umberto a Catania.

Dalle parole ai gesti, dalla riflessione alla partecipazione: l’Umbertata torna nel cuore di Catania, in piazza Umberto, con l’intento di trasformare il pensiero in azione concreta e di offrire uno spazio in cui incontrarsi, confrontarsi, giocare, ascoltare e conoscere le tante realtà associative che quotidianamente si impegnano sul territorio.

Il titolo “GenerAzioni di Pace” racchiude il senso della manifestazione. Da una parte l’Azione, evidenziata proprio all’interno della parola “Gener-AZIONI”: una Pace che non si limita alle dichiarazioni di principio, ma che prende forma nelle scelte quotidiane, negli stili di vita sostenibili, nella capacità di affrontare e risolvere i conflitti in maniera non violenta, nella cura delle relazioni e dei beni comuni. Dall’altra le Generazioni, perché costruire la Pace significa anche assumersi la responsabilità di un passaggio di testimone: ogni generazione è chiamata a seminare pratiche e relazioni che possano essere raccolte, ereditate e trasformate da quelle successive.

È in questa prospettiva che la tredicesima edizione dell’Umbertata vuole andare oltre la singola giornata della manifestazione, con l’ambizione di contribuire a innescare un cambiamento pratico e duraturo. A partire dalle ore 10.00, la piazza si trasformerà in uno spazio aperto alla comunità, animato da laboratori, attività di gioco, momenti di ascolto e confronto e dalle numerose associazioni, circa 50, che hanno scelto di aderire all’iniziativa.

Ad accompagnare la mattinata ci saranno una compagnia di improvvisazione teatrale Attimpari, gli animatori di strada e circensi del Circo Rock, un’area giochi dedicata ai più piccoli, coordinata da diverse associazioni tra cui TalitàKum con lo Straludobus, Ibiscus e Accompagnare la Genitorialità Onlus, oltre ad aree dedicate al relax, allo sport e allo Yoga. I più piccoli potranno divertirsi con attività di disegno e colorazione, grazie anche al supporto della cartoleria “L’Artistica”, che metterà a disposizione il materiale necessario.

Sarà presente anche un’area culturale e uno spazio dedicato alla salute e alla solidarietà, con l’autoemoteca di San Marco Donatori Volontari Sangue, che accoglierà chiunque voglia donare il sangue o ricevere informazioni per diventare donatore.

La giornata proseguirà dalle 13.30 alle 15.00 con il pranzo condiviso con volontari e associazioni, presso il Salone Loyola del SS Crocifisso dei Miracoli. Un momento di convivialità che rappresenta pienamente lo spirito dell’Umbertata: stare insieme, conoscersi, condividere esperienze e costruire relazioni capaci di andare oltre le differenze.

Nel pomeriggio, dalle ore 17.00, sarà Carmine Marino a presentare il palco, che vedrà alternarsi musica, spettacolo e momenti di partecipazione. Si esibiranno Rosy Longo, autrice e performer, accompagnata dal musicista Carmine Marino, e Dario Greco, cantautore, insieme alla sua band. Sul palco saliranno inoltre Col, Bellavita e The Luoghi Comuni, mentre Acquarius realizzerà un Flash Mob per la Pace, trasformando il tema della manifestazione in un momento collettivo e partecipato. A chiudere la serata, dalle ore 22.00, sarà il gruppo musicale Box Beat.

“L’Umbertata nasce dal desiderio di trasformare Pace, una parola bella e breve in una realtà concreta e dalle molteplici sfaccettature. Il titolo “GenerAzioni di Pace”, ci ricorda che la Pace si costruisce attraverso le nostre scelte, le relazioni e la capacità di prenderci cura gli uni degli altri” – afferma Rosario Meli SJ, parroco della Parrocchia Crocifisso dei Miracoli. “E soprattutto ci ricorda che è una responsabilità non trascurabile che passa da una generazione all’altra. Per questo il 13 settembre mettiamo insieme bambini, giovani, adulti, associazioni e volontari: perché la Pace non si proclama soltanto, si genera insieme”.

“Quest’anno – dichiara Ketty Coco, dell’equipe Umbertata – l’Umbertata nasce dalla convinzione che la Pace non sia una condizione statica, ma un cantiere aperto da costruire ogni giorno attraverso gesti concreti. Con il tema “GenerAzioni di Pace”, questa XIII edizione vuole dimostrare che esiste un modo alternativo, profondo ed efficace di scendere in campo e incidere sul nostro territorio: rifiutare la logica dello scontro e della violenza per abbracciare quella della cooperazione. A Catania, il Terzo Settore sceglie di fare squadra. La vera rivoluzione è possibile, entrando in azione attraverso la capacità di ascoltarsi, camminare insieme e generare occasioni d’incontro tra generazioni diverse”.

A rendere possibile la XIII Umbertata, realizzata dalla Parrocchia Crocifisso dei Miracoli con il patrocinio gratuito del Comune di Catania, è la Rete Umbertata, una rete informale e plurale che riunisce associazioni, enti del Terzo Settore e realtà del territorio, diverse per storia, ambito di intervento e sensibilità, ma unite dalla volontà di contribuire alla costruzione di una comunità più solidale, inclusiva e attenta al bene comune. Quella dell’Umbertata non è una collaborazione che si esaurisce in una giornata, ma il frutto di un percorso condiviso che vive durante tutto l’anno, attraverso occasioni di incontro, confronto e collaborazione tra le diverse realtà della rete.

Con “GenerAzioni di Pace”, l’Umbertata rinnova così il proprio percorso, proponendo non soltanto una giornata dedicata alla Pace, ma un’esperienza capace di mettere in relazione persone, generazioni e realtà diverse e di ricordare che la Pace, prima ancora di essere un ideale da affermare, è una pratica da costruire ogni giorno. (Per informazioni www.reteumbertata.it)

Hanno aderito ACLI CATANIA, ABIO, Accompagnare la Genitorialità Onlus, ACTO, AIL, AMICRI, ANTEAS, Antimafia e Legalità, ASD Centro Cami, ASDAN, Associazione Matteo Matta, Bartimeo XXI ODV, Cappuccini, Caritas, CAV – Centro Aiuto alla Vita Domenico Savio, Centro Astalli, Comunità di Sant’Egidio, Cooperativa Prospettiva, Croce Rossa, CSVE, Giustizia e Pace, Eventi in Stile, Fratres Territoriale CEM (Catania-Enna-Messina), Gruppo di Volontariato Vincenziano, Humanity Onlus, Il Cuore di Raffaele, Integra S. Maria delle Grazie, Io Sono Giordana, Lega Ibiscus Onlus, Locanda del Samaritano, ManiTese, MEG, Missio Giovani, Mudita Yoga, Nordic Walking Etna, Nuova Acropoli, Obiettivo Istruzione ETS, Oltremani, Pax Christi, Salviamo i Boschi, San Marco Donatori Volontari Sangue, SISM – Segretariato Italiano Studenti di Medicina, Socie e Soci di Banca Etica Sicilia Nord Est, Stella Danzante ETS–ODV, Taekwondo ITF End Functional Solutions, TalitàKum, Teniamoci per Mano Onlus, UISP e UNICEF.