

Sei Gran Medaglie d’Oro per la Sicilia al Mondial des Vins Extrêmes 2026. Un risultato che conferma la forza e la straordinaria diversità della viticoltura eroica dell’isola, dal vulcano Etna alle piccole isole di Pantelleria, fino alle colline dell’entroterra. Un successo che si inserisce in un’edizione internazionale da record e che ha visto anche la partecipazione dell’enologo siciliano Gianni Giardina, Ambasciatore della Viticoltura Eroica, impegnato nel ruolo di presidente di commissione e componente della commissione speciale.

L’edizione 2026 del Mondial des Vins Extrêmes, il concorso internazionale organizzato dal CERVIM e dedicato esclusivamente ai vini prodotti in condizioni di viticoltura eroica, consegna alla Sicilia un risultato di particolare rilievo: sei Gran Medaglie d’Oro, sulle 20 conquistate complessivamente dall’Italia.

Un bottino che colloca l’isola tra i territori maggiormente rappresentati nell’élite della competizione e che conferma come la viticoltura siciliana sappia trasformare condizioni ambientali difficili, altitudini, pendenze, isolamento e particolari caratteristiche pedoclimatiche in un elemento di identità e valore.

L’edizione 2026 ha registrato 1.175 vini iscritti, presentati da 432 aziende provenienti da 22 Paesi. Sono state assegnate complessivamente 84 Gran Medaglie d’Oro e 295 Medaglie d’Oro. I campioni sono stati valutati alla cieca, secondo i criteri dell’OIV, da 11 commissioni composte complessivamente da 55 tecnici, giornalisti ed esperti degustatori italiani e internazionali.

L’Italia, con 20 Gran Medaglie d’Oro, è risultata il secondo Paese più premiato dopo la Spagna. E all’interno del risultato italiano spicca proprio la Sicilia, capace di conquistare sei dei massimi riconoscimenti.

Le sei Gran Medaglie d’Oro sono state assegnate a:

• Etna Bianco DOC Sommer 2022 – La Rosa Isabella, Belpasso (Catania);

• Passito di Pantelleria DOC Nes 2024 – Carlo Pellegrino & C., Marsala;

• Bianco di Pantelleria DOC Isesi 2024 – Carlo Pellegrino & C., Marsala;

• Passito di Pantelleria DOC Sentivento 2014 – Prosit, Pantelleria;

• Passito di Pantelleria DOC A Signurina 2022 – I Giardini di Tanit, Pantelleria;

• IGT Terre Siciliane Catarratto “Masso” 2025 – Feudo Montoni di Fabio Sireci, Palermo.

• Il Passito di Pantelleria DOC Sentivento 2014 di Prosit ha conquistato anche il Premio Eccellenza CERVIM 2026 e il Premio CERVIM Piccole Isole, confermando il ruolo centrale dell’isola nel panorama mondiale della viticoltura eroica.

• Carlo Pellegrino ha ricevuto il Premio Speciale CERVIM 2026, ulteriore riconoscimento che arricchisce il bilancio siciliano della manifestazione.

L’enologo Gianni Giardina Ambasciatore della viticoltura Eroica, anche quest’anno a partecipato al Mondial des Vins Extrêmes in qualità di presidente di commissione e membro della commissione speciale : la Sicilia conferma la propria vocazione eroica, Il bilancio del Mondial des Vins Extrêmes 2026 consegna alla Sicilia un messaggio forte: sei Gran Medaglie d’Oro sono la conferma di una viticoltura capace di competere ai massimi livelli internazionali proprio valorizzando le proprie peculiarità. Dal Catarratto di Feudo Montoni all’Etna Bianco di Isabella La Rosa, dai vini di Pantelleria di Carlo Pellegrino, Prosit e I Giardini di Tanit, emerge una Sicilia capace di trasformare territori difficili in vini di grande personalità.