Canicattì: screening covid 19 per la comunità Rumena. Iniziativa dell’Asp con la collaborazione dell’USCA

Screening covid 19 per la comunità rumena. Una giusta intuizione quella dei responsabili Asp di Canicattì che hanno ritenuto di attenzionare la comunità straniera più numerosa in città. Il dott. Ercole Marchica direttore del distretto sanitario di Canicattì ha predisposto insieme al personale dell’USCA alcune giornate del fine settimana per dare la possibilità ai tanti lavoratori rumeni di sottoporsi allo screening a prescindere dal loro orario di lavoro settimanale. Questo si è potuto realizzare grazie al coinvolgimento del padre spirituale della comunità Rumena. All’appello partecipiamo anche noi della testata canicattiweb e invitiamo i nostri tanti lettori rumeni a sottoporsi allo screening durante il prossimo fine settimana.

