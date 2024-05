“Di te nel mio cuore porterò un ricordo speciale”.

Mondo del giornalismo in lutto per la morte di Franco Di Mare noto inviato della Rai nelle zone di guerra. A ricordarlo oggi è l’artista di Canicattì Vito Avarello che aveva avuto modo di incontrare nel 2009 Di Mare in occasione della sua presentazione del libro dal titolo “Il cecchino e la bambina”. L’inviato Rai aveva anche firmato una nota critica ad un opera di Avarello ispirata allo scrittore empedoclino Andrea Camilleri. “Anche Franco Di Mare, giornalista, scrittore, inviato di guerra è scomparso a causa di una feroce malattia causata dalle scorie di uranio impoverito respirato dalle bombe nella Bosnia- scrive Avarello-. Addio caro amico mio è davvero doloroso averti perso in maniera così prematura. Di te porterò – conclude il pittore e scrittore di Canicattì- un ricordo speciale nel mio cuore”.