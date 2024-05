Incidente mortale a Racalmuto. Un quarantaseienne del posto – Filippo La Bella – è deceduto questo pomeriggio in seguito ad un terribile schianto avvenuto in maniera autonoma. L’uomo viaggiava in sella alla sua Ducati quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo la corsa contro un albero.

L’incidente è avvenuto in via Villa. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e un elisoccorso è stato fatto atterrare nel campo di calcio comunale. I tentativi di rianimazione, purtroppo, sono stati vani. Filippo La Bella, fisioterapista, lascia moglie e due bambini.