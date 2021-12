Gli agenti di polizia del commissariato di Licata, in esecuzione ad ordinanza di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, sottoponeva un uomo 75 anni, alla misura alternativa della detenzione domiciliare per anni 1 di reclusione , per sentenza definitiva per reati ambientali.

