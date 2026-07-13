in Sicilia, secondo gli ultimi dati ufficiali, in un anno sono state svaligiate 5.879 abitazioni; dato che equivale a 16 furti in casa ogni giorno.
A livello provinciale il numero maggiore di furti è stato denunciato a Catania (1.367), seguita da Palermo (1.212), Trapani (803) e Ragusa (640) – (Tutti dati provinciali nella tabella inclusa in questa email)
Numeri che spiegano il motivo per cui, come emerso dall’indagine commissionata da Facile.it a EMG, circa 27 milioni di italiani sono preoccupati che durante l’assenza estiva la loro abitazione venga svaligiata.
Come si tutelano gli italiani? Per 18 milioni la strategia è quella di affidarsi al “controllo di vicinato” e 12 milioni hanno deciso di puntare sulla tecnologia installando un sistema di videosorveglianza. il 20% ha sottoscritto un’assicurazione contro il furto e l’11%, invece, hadotato l’abitazione di grate antintrusione.
Non mancano, però, soluzioni più creative: 2,7 milioni di individui preferiscono lasciare accese TV, radio o alcune luci di casa per dare l’idea che l’abitazione sia abitata.
|Provincia
|Numero furti in abitazione denunciati
|Agrigento
|392
|Caltanissetta
|311
|Catania
|1.367
|Enna
|115
|Messina
|432
|Palermo
|1.212
|Ragusa
|640
|Siracusa
|607
|Trapani
|803
|Sicilia
|5.879