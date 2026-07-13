in Sicilia, secondo gli ultimi dati ufficiali, in un anno sono state svaligiate 5.879 abitazioni; dato che equivale a 16 furti in casa ogni giorno

A livello provinciale il numero maggiore di furti è stato denunciato a Catania (1.367), seguita da Palermo (1.212), Trapani (803) e Ragusa (640) – (Tutti dati provinciali nella tabella inclusa in questa email)


Numeri che spiegano il motivo per cui, come emerso dall’indagine commissionata da Facile.it a EMG, circa 27 milioni di italiani sono preoccupati che durante l’assenza estiva la loro abitazione venga svaligiata. 

Come si tutelano gli italiani? Per 18 milioni la strategia è quella di affidarsi al “controllo di vicinato” e 12 milioni hanno deciso di puntare sulla tecnologia installando un sistema di videosorveglianza. il 20% ha sottoscritto un’assicurazione contro il furto e l’11%, invece, hadotato l’abitazione di grate antintrusione.

Non mancano, però, soluzioni più creative: 2,7 milioni di individui preferiscono lasciare accese TV, radio o alcune luci di casa per dare l’idea che l’abitazione sia abitata.

 

Provincia Numero furti in abitazione denunciati
Agrigento 392
Caltanissetta 311
Catania 1.367
Enna 115
Messina 432
Palermo 1.212
Ragusa 640
Siracusa 607
Trapani 803
Sicilia 5.879

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