in Sicilia, secondo gli ultimi dati ufficiali, in un anno sono state svaligiate 5.879 abitazioni; dato che equivale a 16 furti in casa ogni giorno.

A livello provinciale il numero maggiore di furti è stato denunciato a Catania (1.367), seguita da Palermo (1.212), Trapani (803) e Ragusa (640) – (Tutti dati provinciali nella tabella inclusa in questa email)

Numeri che spiegano il motivo per cui, come emerso dall’indagine commissionata da Facile.it a EMG, circa 27 milioni di italiani sono preoccupati che durante l’assenza estiva la loro abitazione venga svaligiata.

Come si tutelano gli italiani? Per 18 milioni la strategia è quella di affidarsi al “controllo di vicinato” e 12 milioni hanno deciso di puntare sulla tecnologia installando un sistema di videosorveglianza. il 20% ha sottoscritto un’assicurazione contro il furto e l’11%, invece, hadotato l’abitazione di grate antintrusione.

Non mancano, però, soluzioni più creative: 2,7 milioni di individui preferiscono lasciare accese TV, radio o alcune luci di casa per dare l’idea che l’abitazione sia abitata.