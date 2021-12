Favara, al via controlli sui rifiuti smaltiti dai cittadini

il Comune di Favara, grazie alla collaborazione della locale Tenenza dei Carabinieri e al lavoro svolto dall’assessore all’Ambiente Lillo Attardo e da quello alla Polizia locale Laura Mossuto, ha avviato specifici controlli per verificare la qualità del rifiuto smaltito dai cittadini, elevando multe quando all’interno dei mastelli siano inserite materie che sarebbero potute essere avviate a riciclo come umido, carta o plastica oppure rifiuti speciali o ingombranti.

“Le attività di controllo arrivano dopo quasi un mese di esortazioni alla collaborazione nei confronti dei cittadini e di un’attività di sensibilizzazione al fine di migliorare la qualità del rifiuto prodotto e ridurre i costi di conferimento in discarica” – dichiara il sindaco Antonio Palumbo – A partire dalla prossima settimana, inoltre, sarà vietato con ordinanza sindacale l’utilizzo di sacchi neri. Il secco residuo dovrà infatti essere smaltito con sacchi trasparenti e all’interno dell’apposito mastello. Si ricorda inoltre alla popolazione che è ancora possibile ritirare in modo gratuito i mastelli per i materiali da riciclare”, ha concluso il primo cittadino.