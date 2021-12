Club delle Mamme “Pina Tricoli di Livatino” di Canicattì dona 200 muffuletti alle famiglie bisognose

Il Club della mamme, presieduto dalla Dott.ssa Carmen Viola, anche quest’anno, ha donato 200 muffuletti, alla realtà canicattinese e, in particolare, ad alcune delle sue famiglie bisognose, per far loro vivere questa bella tradizione locale.

I muffuletti sono stati distribuiti, come da consuetudine, alla vigilia dell’Immacolata, presso il salone della parrocchia “Maria Ausiliatrice” di Canicattì, alla presenza di Don Calogero Morgante e della Referente dell’Associazione San Vincenzo, Rita Adamo.

Si tratta di un gesto di generosità, realizzato grazie alla generosità del Panificio “Daniele” e che si inserisce nell’ambito delle numerose attività di solidarietà che il Club, con il lavoro instancabile delle componenti della Commissione Solidarietà, presieduta dalla dott.ssa Elena Lo Vermi, conduce ogni anno.

Azioni che si stanno intensificando in questo periodo pre-natalizio, sostenendo, sotto più versanti, le fasce sociali più fragili, quali minori, anziani, disabili psichici e fisici, con l’auspicio di regalare loro un messaggio di speranza.