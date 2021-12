Campobello d Licata, proficua ultima Giornata della Raccolta di sangue Avis

Ultima raccolta di sangue del 2021, nei locali della sede sita in via Nicotera 166, angolo via Medici, sotto lo slogan ‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se”. Iniziativa dell’associazione Avis. Sono state raccolta 19 sacche di sangue e una pre-donazione (disponibilità a donare sangue). La prossima e prima raccolta di sangue del 2022 nel mese di gennaio.

Giovanni Blanda

