In pieno svolgimento, a Castrofilippo, i festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia. Con inizio alle ore 18, in Piazza Savatteri, celebrazione della santa messa all’aperto. In serata, alle ore 20,30, esibizione della cantante Mia Arnone, a seguire, alle ore 21,30, concerto del complesso musicale “I Collage”. Considerati gli eventi, con ordinanza sindacale, in viale Bonfiglio, dall’incrocio di via Maresciallo Ciccarelli all’incrocio di via Trieste con via Aldo Moro, inibizione al parcheggio e traffico veicolare.

Nel carnet degli appuntamenti, lunedì 20 maggio, dopo la santa messa, per le principali vie cittadine, il giro dei “tammurinari”.

Giovanni Blanda