Agrigento, attivati due avvisi per i “Bonus Natale”

Il Comune di Agrigento ha attivato due avvisi per i “Bonus Natale Agrigento 2021.” Il primo sulla richiesta rimborso affitto/utenze domestiche e il secondo è voucher alimentare in formato digitale per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità e/o prodotti farmaceutici.

“Questo percorso iniziato da un anno ha aperto una ulteriore pagina positiva verso il sociale con risultati concreti e di sostegno reale al reddito per gli incapienti e per chi necessita dalle Istituzioni un segnale di welfare sussidiario e oggettivo che è da stimolo per continuare a fare sempre di più. Una grande notizia per gli agrigentini: due avvisi che incideranno sostanzialmente e concretamente a sostegno delle famiglie e dei cittadini in una situazione di disagio economico”, dichiara l’Assessore Marco Vullo. Voglio raccomandare i cittadini di leggere bene gli Avvisi e le scadenze che sono fissati giorno 27 dicembre. I due Avvisi sia i voucher alimentari che il rimborso affitto e utenze non vanno in conflitto, infatti chi ha i requisiti può presentare l’istanza per tutte e due le misure a scopo socio-economico. I requisiti sono più elastici e l’Isee per i due Avvisi deve essere pari a 8 mila euro e sono certo che la platea sarà molto ampia. I beneficiari in base ai componenti del nucleo familiare con cinque persone potranno arrivare fino a 900 euro di contributo”, spiega Vullo. Importantissimo le domande vanno compilate esclusivamente online attraverso la piattaforma social-bonus. Con i due avvisi, continua l’Assessore Marco Vullo, si movimenteranno 1 milione e 100 mila euro, 660 mila per i rimborsi affitto e utenze domestiche e per i voucher alimentari 440 mila euro. Posso dire che il lavoro paga e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, aver sbloccato queste ingenti risorse finanziarie sono un toccasana per il Natale di tanti agrigentini. Un sincero ringraziamento va a tutto il personale dell’Assessorato ai servizi sociali comprese le assistenti sociali che se pur a contratto a tempo determinato daranno un sostegno e un supporto concreto attraverso il front-office per i cittadini che ne faranno richiesta.