Premessa: un’eredità da trasformare

L’Antenna RAI di Colle Sant’Anna di Caltanissetta, demolita nel luglio 2025 dopo 74 anni di attività, ha rappresentato per Caltanissetta non solo un’infrastruttura tecnica, ma un punto di riferimento visivo, simbolico e identitario.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel paesaggio urbano e nella memoria collettiva.

Oggi, la Città ha l’opportunità di trasformare quel vuoto in un luogo di rinascita culturale, attraverso la creazione di un Parco Teatro-Museo.

Progetto: un Parco Teatro-Museo a cielo aperto

Il Progetto propone di riconvertire l’area dell’ex Antenna-Sito radiofonico in un Parco Teatro-Museo contemporaneo, dove natura, arte e tecnologia dialogano per raccontare la storia del gigante radiofonico che ha segnato il Novecento siciliano.

L’opera attuale di Guadagnuolo: la visione pittorica architettura

Il nuovo dipinto dal titolo: “Visione del Parco-Teatro-Museo del Colle Sant’Anna” (olio, acrilico, collage su tela – 85 x 85 cm) dell’artista nisseno è una tavola pittorica architettonica che propone la creazione del Parco-Teatro Museo dell’Antenna di Colle Sant’Anna. La prospettiva centrale, le geometrie radiali e la verticalità luminosa che attraversa la composizione prevede questo progetto urbano.

Al centro s’innalza una colonna di luce alta 1000 metri, visibile da quasi tutta la Sicilia. La luce sorge esattamente nel punto in cui si ergeva l’antenna, trasformando la memoria in un landmark immateriale.

Sul piano astratto concettuale, così come nelle Twin Towers di New York, la verticalità si faceva simbolo assoluto, anche sul Colle Sant’Anna quella stessa verticalità dell’Antenna perduta si trasfigura in luce, memoria, presenza.

Il Parco Teatro-Museo dell’Antenna di Colle Sant’Anna si configura come:

• uno spazio culturale permanente dedicato alla storia della radiodiffusione;

• un luogo di rigenerazione urbana per la comunità;

• un polo educativo per Scuole e Università;

• un Teatro all’aperto per spettacoli, performance sotto le stelle;

• un’area concerti all’aperto;

• un’Auditorium con attorno spazi espositivi;

• una piscina riflettente che specchia il cielo e la linea di luce;

• aiuole geometriche che riproducono antiche mappe radiofoniche;

• panchine con pensiline fotovoltaiche;

• lampioni verticali fotovoltaici che imitano la forma dell’antenna;

• illuminazione fotovoltaica che trasforma il sole in memoria;

• un Bar Ristoro integrato nel paesaggio, con terrazza panoramica;

• un parco giochi per bambini ispirato alle forme delle onde radio;

• un’area parcheggio per auto e pullman turistici;

• bagni pubblici;

• zone d’ombra e pergolati per la sosta meditativa;

• belvedere panoramici che guardano la Città e valorizzano il paesaggio del colle;

• percorsi sensoriali che trasformano il camminare in ascolto.

Un luogo in cui la Città non tenta di dimenticare, ma di comprendere.

L’obiettivo è trasformare un luogo di perdita in un motore di identità e innovazione.

Non tutto ciò che viene demolito vuole essere dimenticato.

Obiettivi culturali e sociali

a. Padiglione delle Comunicazioni del Novecento per la conservazione della memoria storica

Uno spazio espositivo narrativo che ripercorre la storia dell’Antenna RAI dedicato alla storia della radiodiffusione ed il suo ruolo nella comunicazione nazionale, apparati tecnici, documenti, testimonianze con pannelli, QR code, audio racconti, ricostruzioni digitali, creare un archivio multimediale con fotografie, registrazioni, mappe.

b. Rigenerare l’area urbana

Restituire alla Città un luogo oggi percepito come vuoto o marginale con percorsi pedonali attrezzati e naturalistici del colle, aree di sosta, punti panoramici e zone dedicate all’osservazione del paesaggio.

c. Promuovere educazione e ricerca

Attivare percorsi didattici per le Scuole sulla storia dei media e della tecnologia.

Avviare collaborazioni con le Università siciliane per studi sulla fisica delle onde, la storia del Novecento, la comunicazione ed il paesaggio.

Attività educative, laboratori, workshop, seminari e progetti di ricerca interdisciplinare.

d. Sostenere l’arte contemporanea

• Ospitare installazioni artistiche site specific che reinterpretino la verticalità perduta.

• Creare un calendario di eventi culturali e residenze artistiche.

Impatto atteso sul territorio

Il Parco Teatro-Museo dell’Antenna di Colle Sant’Anna rappresenta un investimento culturale e identitario per Caltanissetta, con ricadute significative:

• Valorizzazione del patrimonio storico tecnologico della Città.

• Incremento del turismo culturale e delle attività educative.

• Rafforzamento dell’immagine urbana attraverso un progetto innovativo e sostenibile.

• Coinvolgimento della comunità in un percorso di memoria condivisa.

• Creazione di un polo culturale unico in Sicilia, dedicato alla storia delle comunicazioni.

Dalla perdita alla rinascita

La demolizione dell’Antenna non ha cancellato la sua memoria. La Città conserva ancora il desiderio di una verticalità simbolica, di un segno che unisca passato e futuro.

Il Parco Teatro-Museo dell’Antenna di Colle Sant’Anna nasce proprio da questa esigenza: trasformare un luogo ferito in un luogo che educa, ispira, racconta.

Un Progetto che non ricostruisce il passato, ma lo restituisce alla Città in forma di cultura, conoscenza e visione.

Francesco Guadagnuolo