Donna seminuda lancia oggetti dal balcone, auto danneggiate

Una donna seminuda lancia oggetti da balcone in una via di Catania. La donna è stata bloccata dalla polizia dopo aver danneggiato alcune auto. Per fortuna non si è registrato alcun ferito. Intanto il video è diventato virale sui social.

La polizia è intervenuta in una centrale via di Catania per bloccare una donna che stava lanciando oggetti dal balcone di casa, al terzo piano di un condominio a più elevazioni. La signora, che indossava soltanto della biancheria intima, ha danneggiato alcune auto colpendole anche con dei vasi. Non ci sono stati feriti.

Il video sui social

Le forze dell’ordine hanno deciso di bloccare il transito, per evitare il peggio. La scena ha destato anche molta curiosità e la scena, immortalata da alcuni passanti, ed è rimbalzata sui social. Per fortuna nessun ferito ma tanti disagi, soprattutto per via delle ripercussioni sul traffico di via Etnea, una delle strade principali del capoluogo etneo, e delle vie circostanti.

Sul posto la polizia

Sul posto sono intervenuti agenti delle Volanti della Questura e personale del 118 che ha preso in cura la donna. Non sono ancora chiari i motivi per cui la signora si è resa protagonista del gesto.