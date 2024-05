Caltabellotta diventa un set cinematografico a cielo aperto. Il piccolo borgo in provincia di Agrigento è tra i luoghi scelti dal regista Roberto Andò per il nuovo film “L’Abbaglio” con Ficarra&Picone e Toni Servillo. Il trio si ritrova dopo la fortunata esperienza della pellicola “La stranezza” che ha ricevuto peraltro il David di Donatello per la migliore sceneggiatura.

Le riprese inizieranno il 26 maggio e si concluderanno il 15 giugno. Al via i casting per la selezione delle comparse. Per partecipare bisognerà inviare una mail all’indirizzo castingfilmabbaglio@gmail.com. Si cercano uomini e donne – dai 18 ai 75 anni – residenti in provincia di Agrigento.