Con riferimento alle notizie diffuse da alcuni organi di informazione riguardanti il presunto collegamento tra il crollo di un immobile sito nel Comune di Canicattì e presunte perdite della rete idrica gestita da AICA, l’Azienda Idrica Comuni Agrigentini smentisce nella maniera più assoluta quanto riportato.

Non esiste alcun atto ufficiale che attribuisca il presunto crollo dell’immobile a perdite riconducibili alla rete idrica gestita da AICA.

Pertanto, rappresentare tale circostanza come un fatto già accertato costituisce una ricostruzione del tutto priva di riscontri oggettivi e idonea ad arrecare un grave pregiudizio all’immagine, alla credibilità e alla reputazione dell’Azienda.

Parimenti AICA smentisce categoricamente l’affermazione secondo cui la sospensione della fornitura idrica sarebbe stata disposta “per evitare ulteriori cedimenti strutturali”.

Anche tale circostanza non corrisponde alla realtà dei fatti e non trova alcun riscontro negli atti e nelle determinazioni assunte dall’Azienda.

AICA ritiene doveroso fornire tale precisazione esclusivamente al fine di evitare che possano consolidarsi ricostruzioni non corrispondenti allo stato dei fatti e per garantire ai cittadini una corretta informazione su una vicenda particolarmente delicata.

L’Azienda continuerà a operare, come sempre, con trasparenza, responsabilità e piena collaborazione istituzionale.

AICA ringrazia gli organi di informazione per l’attenzione riservata alla presente precisazione e resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento utile ad assicurare una corretta informazione ai cittadini.