

Il 2 luglio si festeggia la Madonna delle Grazie di cui era molto devoto Il barone canicattinese Agostino La Lomia che, nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, il 30 gennaio 1955, fece collocare in suo onore una maiolica nella stanza da letto di Palazzo Sammarco ove era nato. COME MAI? Occorre sapere che nel prestigioso palazzo di via Cattaneo poteva risiedere solo chi deteneva il titolo di barone. Gli altri componenti della famiglia LA LOMIA abitavano in altri storici palazzi. Ebbene: quando nacque Agostino La Lomia, il 30 gennaio 1905, suo padre Salvatore non era ancora barone e quindi risiedeva a Palazzo Sammarco di Piazza Umberto I, oggi Piazza IV Novembre. Nel 1927 moriva il padre di Salvatore, Agostino La Lomia senior, e quindi Salvatore, divenuto barone, poteva trasferirsi, con i figli Agostino junior e Giuseppe (nato nel

1907), nel palazzo di via Cattaneo. Dopo appena un anno, quindi nel 1928, moriva Salvatore La Lomia e, quindi, diveniva barone il nostro Agostino che abito’ in via Cattaneo fino alla morte, avvenuta il 20 gennaio 1978.

GAETANO AUGELLO