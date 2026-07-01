Report della Polizia municipale di Campobello di Licata, da gennaio a marzo, riscossione proventi per violazioni al codice della strada pagati a giugno.
Ecco i dettagli:
accertamenti: 2.212 euro
riscossione con l’atto odierno: 71,40 euro
riscossioni effettuate: 2099,80 euro
riscossione da effettuare: 50,80 euro.
L’atto comunale è trasmesso al responsabile dell’area Finanziaria, Antonio Fortunato Pitrola.
Giovanni Blanda
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Report della Polizia municipale di Campobello di Licata
Report della Polizia municipale di Campobello di Licata, da gennaio a marzo, riscossione proventi per violazioni al codice della strada pagati a giugno.