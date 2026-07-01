L’arte contemporanea incontra il teatro e la musica in occasione della mostra “Cinque Pittrici”, che sarà inaugurata sabato 4 luglio 2026, alle ore 18.30, presso la Saletta Minerva, in via Marconi 1 a Campobello di Licata.

L’iniziativa rappresenta un omaggio al maestro Silvio Benedetto e riunisce le opere di cinque artiste provenienti da esperienze e percorsi differenti: Flavia Benedetto, Madeleine Chevalier, Silvia Lotti, Olga Macaluso e Luisa Racanelli.

L’inaugurazione non sarà soltanto un momento espositivo, ma un appuntamento multidisciplinare nel quale pittura, riflessione teatrale e musica dialogheranno tra loro. In programma anche tre performance pittoriche, realizzate nell’ambito del progetto “Ti ho visto sai”, opera scritta e diretta da Silvio Benedetto.

Tra gli approfondimenti culturali figurano gli interventi di Silvia Lotti, dedicati ai principali riferimenti del teatro del Novecento – da Stanislavskij all’Actors Studio, dal Living Theatre a Grotowski – e una riflessione sul “Teatro negli appartamenti” ideato da Silvio Benedetto. Giuseppe Costanza offrirà invece una testimonianza diretta sull’esperienza di “Ti ho visto sai” realizzata presso il Centro Celeste di Palermo.

La componente musicale sarà affidata a Cesare Lo Leggio, che presenterà “Rosa d’autore”, un omaggio a Rosa Balistreri nel percorso verso il centenario della nascita della grande interprete della musica popolare siciliana.

L’evento ospiterà inoltre le cosiddette “mostre da tenere in mano”, con i contributi artistici di Giuseppe Costanza, Maria Curione, Patrizia Di Natale, Salvina Di Natale, Salvina Falsone, Laura Giglia, Teresa La Cognata, Angelo Monachello e Maria Lucia Petix.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 17 luglio 2026, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere un progetto culturale che unisce arti visive, teatro e musica in un percorso dedicato alla memoria e all’eredità artistica di Silvio Benedetto. L’inaugurazione si concluderà con un momento conviviale aperto ai partecipanti.