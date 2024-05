Grande festa religiosa nella cittadina di Castrofilippo. Emessa, per l’occasione, un’ordinanza comunale, firmata dal sindaco.

E’ stato disposto il divieto di somministrazione e vendita di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro e lattine, di prodotti pirotecnici nonche’ l’ingresso dello spray al peperoncino nell’area interessata ai pubblici spettacoli, in occasione delle manifestazioni religiose in onore dei festeggiamenti in onore di Santa Rita, dal 19 al 21 maggio.

In progrogramma riti religiosi e segmenti di spettacoli e animazione.

GIOVANNI BLANDA