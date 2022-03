Bimba di 12 anni muore nel sonno

Tragedia a Rometta. Una bimba di 12 anni è morta nel suo letto nel sonno. Una dramma che ha scosso l’intera comunità del paese.

Secondo le prime informazioni, la bambina si sarebbe sentita male la sera prima e i genitori l’avrebbero portata da un medico di fiducia, residente in zona, per un controllo, ma non al pronto soccorso. La madre ha trovato la piccola Valeria priva di vita nel suo letto .

Il sindaco di Rometta, Nicola Merlino, ha espresso le condoglianze alla famiglia: “Tutta la comunità di Rometta è attonita e sconvolta per l’improvvisa scomparsa della piccola Valeria Grillo”.

Attorno alla famiglia Grillo, si è stretta anche la dirigente scolastica della scuola media di Rometta, Emilia Arena, dove Valeria frequentava la prima media così come l’oratorio “Noi di Rometta Marea”, ricorda la piccola. I funerali si terranno lunedì 28 marzo, alle 17.30.