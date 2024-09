Resta in vigore l’ordinanza del sindaco Vito Terrana a Campobello di Licata, che dispone la chiusura al pubblico del Centro del deposito temporaneo della raccolta dei rifiuti solidi urbani, sito nel viale della Divina Commedia (estrema zona sud del centro abitato), fino alla conclusione dei lavori di ripristino della tettoia e messa in sicurezza. Avverso l’ordinanza si può ricorrere al Tribunale amministrativo regionale di Palermo o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia.

Giovanni Blanda