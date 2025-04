Le Chiese in Italia stanno per vivere la Seconda Assemblea sinodale, che ha avuto inizio oggi, 31 marzo, in Vaticano. Fino al 3 aprile oltre mille, tra Vescovi, delegati delle Diocesi e invitati, si ritroveranno per questa seconda esperienza dopo quella vissuta a San Paolo fuori le Mura nel novembre scorso.

La nostra diocesi è rappresentata, oltre che dall’Arcivescovo Alessandro, da tre delegati: don Carmelo La Magra, referente diocesano per il cammino sinodale, Martina Sardo e Giovanni Di Caro.

Al centro dei lavori le Proposizioni, frutto del discernimento ecclesiale nel cammino comune di questi anni, che esplicitano le tre dimensioni della conversione pastorale secondo la struttura indicata dai lineamenti e dallo strumento di lavoro il rinnovamento missionario della mentalità ecclesiale e delle prassi pastorali; la formazione missionaria dei battezzati alla fede e alla vita; la corresponsabilità nella missione e nella guida della comunità. Le Proposizioni, dopo la votazione assembleare, saranno consegnate ai Vescovi perché possano indicare gli orientamenti per le scelte da compiere innanzitutto nelle Chiese locali.

Oggi torniamo qui dove tutto era iniziato: nella sede di Pietro, il 30 gennaio 2021, quando rivolgendosi all’Ufficio Catechistico Nazionale, il Papa ci incoraggiò a intraprendere in modo deciso il Cammino sinodale. Lo ringraziamo per l’attenzione paterna che sempre rivolge alle Chiese in Italia e gli assicuriamo la nostra preghiera per la sua salute”. Nell’introdurre la seconda Assemblea sinodale delle Chiese in Italia il primo pensiero del card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei è andato al Santo Padre, che sta trascorrendo la convalescenza a Casa Santa Marta, dopo il ricovero di 38 giorni al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale.

“Non ci rassegniamo davanti alla realtà malata della società, come se non si avesse niente da dire o da dare”, ha affermato Zuppi: “Dalla fraternità dei pochi alla fraternità senza confini. Questo è il mio augurio: che alla fine di questa Seconda Assemblea sinodale delle Chiese che sono in Italia tutti insieme si possa dire che costruiamo comunità aperte, piene di Dio e di umanità”.