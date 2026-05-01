

Il diritto al lavoro non è soltanto un principio scritto nella Costituzione, ma una questione concreta e quotidiana che continua a interrogare la nostra società. Discriminazioni, morti sul lavoro e nuove sfide sociali saranno al centro di un incontro di approfondimento organizzato dal Circolo PD di Campobello di Licata.

L’appuntamento è fissato per sabato 2 maggio 2026, alle ore 18:30, presso la sede del Circolo PD di Campobello di Licata.

Nel corso della serata interverranno:

Antonio Pitruzzella, che affronterà il tema delle discriminazioni in ambiente lavorativo;

Miriam Picone, che presenterà lo spettacolo “L’uomo nel lampo” di Stefano Massini e Paolo Jannacci;

Giovanni Picone, con un intervento dal titolo “Non merito di morire sul lavoro”;

Carmelo Traina, che parlerà di Lavoro e “Restanza”.

A moderare il dibattito sarà Carmela Burgio.

L’incontro vuole offrire un momento di riflessione e confronto aperto su tematiche di grande attualità, per ribadire con forza che il diritto al lavoro deve essere una priorità concreta per tutti.