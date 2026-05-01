Rientra a casa ubriaco e picchia la moglie. Accade a Paternò, nel Catanese, dove i carabinieri hanno arrestato un 42enne di origini straniere per maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti in serata nell’abitazione dell’uomo, dove erano state segnalate le grida di aiuto di una donna e, giunti sul posto, ancora prima di accedere all’appartamento al pianoterra, hanno sentito le urla di un uomo che minacciava e insultava la vittima. Poco dopo la porta di casa si è aperta e i militari si sono trovati davanti il 42enne, visibilmente ubriaco, che ha iniziato a inveire anche contro di loro.

Dopo essere stato identificato, è stato fatto rientrare in casa dove ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo nei confronti dei militari e della compagna, manifestando l’intenzione di andare via portando con sé il figlio. Bloccato mentre tentava nuovamente di aggredire la donna, è stato arrestato. Sul tavolo della cucina i carabinieri hanno trovato un pacchetto di sigarette con all’interno una dose di cocaina e una di marijuana, motivo per il quale il 42enne è stato anche segnalato alla prefettura quale assuntore.

La vittima ha raccontato agli investigatori dell’Arma che il compagno, con il quale conviveva da 11 anni, era solito, tornando a casa ubriaco o sotto l’effetto di droga, avere atteggiamenti minacciosi e aggressivi mai denunciati prima, comportamenti di recente assunti anche in presenza del figlio della coppia. Per le lesioni riportate la donna è stata trasportata con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Paternò, dove i medici l’hanno dimessa con una prognosi di 10 giorni. Il 42enne è stato arrestato e condotto in carcere