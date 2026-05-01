L’avvocato Gianvito Savio Sciascia, del foro di Agrigento, ha ricevuto l’incarico legale per l’opposizione alla richiesta di risarcimento danni di C.L.C., presso il Giudice di pace di Agrigento. L’ente di Campobello di Licata ha proceduto alla liquidazione al legale. Il documento comunale e’ stato trasmesso al responsabile dell’area Finanziaria Pitrola.
giovanni blanda
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Campobello di Licata, Comune: incarico a legale per opposizione a risarcimento danni
L’avvocato Gianvito Savio Sciascia, del foro di Agrigento, ha ricevuto l’incarico legale per l’opposizione alla richiesta di risarcimento danni di C.L.C., presso il Giudice di pace di Agrigento. L’ente di Campobello di Licata ha proceduto alla liquidazione al legale. Il documento comunale e’ stato trasmesso al responsabile dell’area Finanziaria Pitrola.