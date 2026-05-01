Dal Comune di Campobello di Licata. Accertamenti dei proventi delle sanzioni relative al codice della strada, da gennaio a marzo passati. E’ il comando di Polizia municipale a elaborare il rapporto.
Si evidenzia che sono stati 67 i soggetti trasgressori hanno violato le regole del codice stradali, per la somma di euro 2.212.
L’atto amministrativo e’ stato inoltrato al settore Finanziario del Comune campobellese, il cui responsabile è Antonio Fortunato Ptirola
giovanni blanda
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Campobello Di Licata, sanzioni della Polizia Municipale relative al codice della strada
Dal Comune di Campobello di Licata. Accertamenti dei proventi delle sanzioni relative al codice della strada, da gennaio a marzo passati. E’ il comando di Polizia municipale a elaborare il rapporto.