Dal Comune di Campobello di Licata. Accertamenti dei proventi delle sanzioni relative al codice della strada, da gennaio a marzo passati. E’ il comando di Polizia municipale a elaborare il rapporto.

Si evidenzia che sono stati 67 i soggetti trasgressori hanno violato le regole del codice stradali, per la somma di euro 2.212.

L’atto amministrativo e’ stato inoltrato al settore Finanziario del Comune campobellese, il cui responsabile è Antonio Fortunato Ptirola

giovanni blanda