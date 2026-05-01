“Fino alle 7,20 era una perdita ‘normale’ come quelle di ogni giorno. Ma poi sarà scoppiato qualcosa”. La segnalazione arriva da una nostra lettrice che, stamattina, ha inviato alla nostra redazione foto e video di quanto stava accadendo sotto ai suoi occhi. Ci troviamo in via Enrico Toti, a Canicattì. Una zona nota per le copiose perdite d’acqua che si verificano periodicamente e in occasione del turno idrico. Episodi ai quali i residenti sono ormai abituati e che nonostante le ripetute denunce continuano a verificarsi. Ma stamattina tutto è peggiorato. Probabilmente a causa della rottura della condotta. Gli abitanti del quartiere lanciano l’ennesimo appello agli organi competenti affinché possano effettuare un sopralluogo, verificare cosa sia realmente accaduto e risolvere il problema.