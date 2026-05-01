È tutto pronto a Canicattì per accogliere l’edizione 2026 di Giovaninfesta, l’evento giovanile organizzato dal Centro per l’Evangelizzazione dell’Arcidiocesi di Agrigento che richiama ogni anno centinaia di giovani da tutta la provincia.

L’appuntamento è fissato per sabato 1° maggio 2026 in piazza Dante, nel cuore della città, con il titolo “L’amor che move”, ispirato alla celebre terzina dantesca che sottolinea il potere dell’amore come forza motrice della vita e della fede.

“Sarà un bellissimo evento che coinvolgerà tanti giovani dell’Arcidiocesi di Agrigento – dichiara il Sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo – Il Giovaninfesta si svolgerà nel cuore della nostra città. Siamo pronti ad accogliere tutti con grande entusiasmo e a far vivere una giornata intensa di fede, condivisione e gioia”.

Già dalle prime ore del pomeriggio i volontari saranno operativi in piazza Dante per l’accoglienza dei gruppi provenienti dai vari comuni della diocesi. Il programma della giornata prevede un ricco calendario di appuntamenti: l’arrivo e le iscrizioni a partire dalle 15:30, la preghiera iniziale con l’ingresso della croce, laboratori formativi, la celebrazione eucaristica con la consegna del mandato agli animatori del GREST, la cena a sacco condivisa e momenti di animazione, per concludersi con il tradizionale passaggio della croce.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro e crescita per i giovani, un momento in cui fede, amicizia e impegno si intrecciano per dare vita a un’esperienza significativa di comunità ecclesiale.

Il Comune di Canicattì, insieme alla Comunità Ecclesiale cittadina, garantisce il pieno sostegno logistico all’evento, confermando ancora una volta la vocazione della città ad essere luogo di accoglienza e di proposte formative per le nuove generazioni.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri messi a disposizione dagli organizzatori o utilizzare il QR code presente sul manifesto ufficiale.