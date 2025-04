“”Campobello di Licata si prepara a scrivere una nuova pagina di partecipazione e impegno!”” Lo annuncia la forza politica di Giorgia Meloni.

Si legge nel comunicato di FdI: “”“”Siamo lieti di invitarvi al 1° Congresso Cittadino di Fratelli d’Italia di Campobello di Licata, un appuntamento fondamentale per costruire insieme il futuro politico del nostro territorio. Quando: Sabato 5 Aprile alle ore 16:30

Dove: My Way, Via Garibaldi 285 – Campobello di Licata. Durante l’evento interverranno dirigenti, amministratori, parlamentari e iscritti per condividere idee, progetti e visioni per una comunità più forte e protagonista.

Ripartiamo dalle idee, dal territorio e dalla passione di chi non ha mai smesso di credere””.

Giovanni Blanda