Ieri sera, intorno alle ore 19 di domenica 29 marzo 2026, una palazzina di tre piani in via Soldato d’Andrea, zona Playa (Fondachello) a Licata (Agrigento), è crollata improvvisamente. L’edificio, già dichiarato pericolante e transennato, era ufficialmente disabitato da tempo, ma si temeva che alcune persone (tra cui possibili senza fissa dimora o immigrati che occasionalmente lo frequentavano) potessero essere rimaste sotto le macerie.

Il boato ha allarmato i residenti e ha fatto scattare un rapido intervento dei Vigili del Fuoco di Agrigento e Licata, supportati da Polizia e Protezione Civile. Sono state impiegate anche unità cinofile arrivate da Catania per le ricerche tra le macerie, che sono proseguite per tutta la notte con l’ausilio di mezzi meccanici.

Nelle prime ore si è temuto il peggio: un immigrato aveva dato l’allarme riferendo di essere fuggito con altre due persone, lasciando ipotizzare la presenza di un disperso. All’alba di oggi, però, i soccorritori hanno concluso le operazioni confermando che nessuno era rimasto sotto le macerie. Non si registrano feriti né vittime. Le unità cinofile hanno già lasciato l’area e la zona resta transennata per motivi di sicurezza.

Le cause del crollo sono ancora da accertare (probabile cedimento strutturale aggravato dall’erosione marina e dal degrado). La Procura di Agrigento e le autorità locali valuteranno eventuali responsabilità legate alla mancata manutenzione.