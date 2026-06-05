Il Consiglio Comunale di Naro, nella seduta del 4 giugno 2026, ha approvato il regolamento per il progetto “Case a 1 Euro”, una delle iniziative più attese per la valorizzazione del centro storico e il recupero del patrimonio edilizio cittadino.

La proposta, illustrata in aula dall’Assessore Ignazio Di Gerlando, rappresenta uno degli impegni assunti dall’Amministrazione comunale e mira a favorire la rigenerazione urbana attraverso il recupero di immobili abbandonati, creando nuove opportunità di investimento e sviluppo per la città.

Il progetto delle Case a 1 Euro è già stato adottato con successo in numerosi comuni italiani e siciliani che hanno saputo trasformare il problema dello spopolamento e del degrado urbano in una concreta occasione di crescita economica, turistica e sociale.

Anche Naro, con il suo straordinario patrimonio storico, artistico e architettonico, intende intraprendere questo percorso di rilancio, puntando sul recupero delle abitazioni inutilizzate e sulla valorizzazione del centro storico.

Il regolamento approvato disciplina in maniera chiara e trasparente le modalità di adesione al progetto, prevedendo specifici obblighi per gli acquirenti al fine di garantire il recupero effettivo degli immobili e la tutela dell’interesse pubblico.

“L’approvazione di questo regolamento – dichiara l’Assessore Ignazio Di Gerlando – non rappresenta semplicemente l’adozione di un nuovo strumento amministrativo, ma l’avvio di una visione di sviluppo per la nostra città. Vogliamo offrire nuove opportunità a chi desidera investire a Naro, recuperare il patrimonio esistente e contribuire alla rinascita del nostro centro storico.”

L’Amministrazione comunale ritiene che questa iniziativa possa rappresentare un importante tassello all’interno delle strategie di valorizzazione territoriale già avviate, contribuendo a rendere Naro sempre più attrattiva sotto il profilo turistico, culturale ed economico.

L’Assessore Ignazio Di Gerlando desidera inoltre rivolgere un sincero ringraziamento al Sindaco Milco Dalacchi per la fiducia accordata, alla Giunta Municipale e a tutta l’Amministrazione comunale che hanno creduto e sostenuto questo progetto fino alla sua approvazione. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno contribuito alla stesura del regolamento e alla definizione di un’iniziativa che guarda al futuro della città.

Rammarica, invece, la scelta dell’opposizione di astenersi durante la votazione. Di fronte a un provvedimento che punta a offrire nuove opportunità di crescita e sviluppo per Naro, sarebbe stato auspicabile un sostegno più convinto nell’interesse dell’intera comunità.