Con l’impegno di oltre 57 milioni di euro, l’assessorato regionale siciliano della Famiglia e delle Politiche sociali pagherà i contributi di giugno 2026 alle persone con disabilità gravissima e anticiperà i benefici economici di luglio e agosto 2026.

“Anche quest’anno – dice l’assessora Nuccia Albano – abbiamo ritenuto opportuno anticipare l’erogazione dei contributi durante le vacanze estive per garantire alle persone con disabilità gravissima e alle loro famiglie la disponibilità di risorse necessaria per affrontare con maggiore serenità questo periodo dell’anno. Un ulteriore segnale della grande attenzione del governo regionale nei confronti delle fasce più fragili della popolazione”.

Nel dettaglio, l’assessorato ha impegnato la somma di 57.730.276 euro, a valere sul “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza”. Le risorse sono destinate a tutte le aziende sanitarie provinciali dell’Isola sulla base della comunicazione mensile del numero delle persone affette da disabilità gravissima. I soggetti censiti a giugno 2026 risultano 16.123.