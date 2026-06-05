Il Presidente del Consiglio Comunale, Prof. Domenico Licata, ha convocato per martedì 9 giugno 2026 il Consiglio Comunale di Canicattì in seduta ordinaria.
L’assemblea si riunirà alle ore 19:00 in prima convocazione e, ove necessario, alle ore 20:00 in seconda convocazione, presso la Sala Consiliare di Corso Umberto I.
Un ordine del giorno particolarmente denso
La seduta sarà principalmente dedicata alle surroghe dei consiglieri dimissionari. Sono ben cinque i consiglieri che hanno rassegnato le dimissioni:
Gianluca Cilia
Fabio Falcone
Giangaspare Di Fazio
Angelo Cuva
Calogero Muratore
Per ciascuno di loro è previsto l’ingresso del consigliere subentrante, il giuramento, la verifica delle condizioni di eleggibilità, candidabilità e incompatibilità.
Oltre alle surroghe, saranno discussi importanti argomenti di carattere amministrativo, tra cui:
Approvazione del Regolamento sulla disciplina degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale;
Dichiarazione di prevalenti interessi pubblici per la conservazione di un fabbricato abusivo;
Approvazione dei Bilanci Consolidati degli esercizi 2019 e 2020;
Revisione della pianta organica delle farmacie per l’anno 2024;
Interrogazioni consiliari.
La seduta sarà preceduta dalle comunicazioni del Presidente e dalla lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.