

Il Presidente del Consiglio Comunale, Prof. Domenico Licata, ha convocato per martedì 9 giugno 2026 il Consiglio Comunale di Canicattì in seduta ordinaria.

L’assemblea si riunirà alle ore 19:00 in prima convocazione e, ove necessario, alle ore 20:00 in seconda convocazione, presso la Sala Consiliare di Corso Umberto I.

Un ordine del giorno particolarmente denso

La seduta sarà principalmente dedicata alle surroghe dei consiglieri dimissionari. Sono ben cinque i consiglieri che hanno rassegnato le dimissioni:

Gianluca Cilia

Fabio Falcone

Giangaspare Di Fazio

Angelo Cuva

Calogero Muratore

Per ciascuno di loro è previsto l’ingresso del consigliere subentrante, il giuramento, la verifica delle condizioni di eleggibilità, candidabilità e incompatibilità.

Oltre alle surroghe, saranno discussi importanti argomenti di carattere amministrativo, tra cui:

Approvazione del Regolamento sulla disciplina degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale;

Dichiarazione di prevalenti interessi pubblici per la conservazione di un fabbricato abusivo;

Approvazione dei Bilanci Consolidati degli esercizi 2019 e 2020;

Revisione della pianta organica delle farmacie per l’anno 2024;

Interrogazioni consiliari.

La seduta sarà preceduta dalle comunicazioni del Presidente e dalla lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.