Comune di Campobello di Licata. Rappresentanza, assistenza e difesa in merito al ricorso in Commissione giudiziaria tributaria di primo grado di Agrigento, proposto da un cittadino di Campobello di Licata, non reso noto dal Comune. Con decreto del Sindaco Vito Terrana, e’ stato incaricato a rappresentarlo Giovanni Puleri, responsabile del settore Tributi.
Il responsabile dell’Area comunale Finanziaria, Domenico Fortunato Antonio Ptirola, ha espresso parere sulla regolarita’ contabile relativa alla proposta di deliberazione.
Giovanni Blanda
Comune di Campobello di Licata, nominato legale a difesa dell’ente
Comune di Campobello di Licata. Rappresentanza, assistenza e difesa in merito al ricorso in Commissione giudiziaria tributaria di primo grado di Agrigento, proposto da un cittadino di Campobello di Licata, non reso noto dal Comune. Con decreto del Sindaco Vito Terrana, e’ stato incaricato a rappresentarlo Giovanni Puleri, responsabile del settore Tributi.