Sarà inaugurata sabato 6 giugno 2026 alle ore 18.00, presso la sede di Via Marconi 1, la mostra collettiva “Pittori dei Nebrodi”, evento dedicato alla promozione dell’arte contemporanea e alla valorizzazione di artisti provenienti da diverse realtà culturali del territorio.

L’iniziativa, presentata da Silvia Lotti, riunisce ventidue artisti che attraverso linguaggi, tecniche e sensibilità differenti offriranno al pubblico una panoramica variegata della produzione artistica contemporanea.

Esporranno le proprie opere: Catena Biagia Ballarino, Franco Brancatelli, Michele Cannaò, Roberta Caruso Spinelli, Loredana Castrovinci, Nicola Chiaromonte, Pippo Coci, Caterina D’Errico, Alessandro Maio, Ettore Maria Merlino, Giulia Merlino, Salvatore Morello, Pippo Nania, Mimma Nicolosi, Antonella Papiro, John Picking, Francesco Pidalà, Lella Raimondi, Antonella Sapone, Antonio Sirna, Nanni Zangla e Aldo Zisa.

La mostra rappresenta un’importante occasione di incontro tra artisti, appassionati e pubblico, promuovendo il dialogo culturale attraverso l’arte e favorendo la conoscenza di percorsi creativi differenti.

L’esposizione resterà aperta fino a venerdì 19 giugno 2026, con orario di visita dalle 8.00 alle 23.00, ad eccezione della domenica.

L’ingresso è libero.

Per gli appassionati d’arte e per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della creatività contemporanea, “Pittori dei Nebrodi” si propone come un appuntamento culturale di particolare interesse nel panorama artistico siciliano.