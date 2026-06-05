Grave incidente in via Ernesto Vassallo, a Caltanissetta. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e una moto a bordo della quale viaggiavano due ragazzi. Il conducente del mezzo a due ruote, un 16 enne, originario di Bompietro, è ricoverato in condizioni gravissime presso l’ospedale Sant’Elia, in coma profondo e in prognosi riservata. Le sue condizioni restano oggetto di costante monitoraggio da parte dei sanitari. Sul luogo del sinistro stradale sono intervenuti la polizia, carabinieri e agenti della polizia municipale.
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Scontro tra un’auto e una moto: grave 16enne
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