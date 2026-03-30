Sospensione della distribuzione dell’energia elettrica, martedì 31 marzo, dalle ore 10 alle ore alle ore 17, a Campobello di Licata. L’interruzione riguarda alcuni tratti delle vie 24 maggio, 21 aprile, Caltanissetta, Mazzini, Trapani, Indipendenza, Gioberti, Pirandello, Pellico, Vittorio Emanuele, Salso, Ragusa, Rivoluzione Cubana, Medici, Combattenti Vietnam, Brindisi, Grado, Crispi, Rimini e Toti.
Altre vie interessate alla sospensione dell’energia elettrica:
vie Regina Elena, Rattazzi, Petrarca, Ancona, Sicilia, Minghetti, Montenero, D’Azeglio, Napoli, Cavour, Montalbo, Ricasoli, Cascino, Palermo, Taranto, Liuzza e della Regione.
Si sollecitano i cittadini interessati ad essere prudenti e, eventualmente, a non usare ascensori nella predetta fascia oraria. L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.
Giovanni Blanda