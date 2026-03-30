Lunedì 30 marzo, sara’ un pomeriggio che “”racconta la forza della nostra comunità””.

Il Sindaco Vito Terrana: “”

Alle ore 16, 30, gli impianti sportivi comunali diventeranno il cuore di una giornata dedicata allo sport e all’inclusione: un momento di festa pensato per valorizzare ciò che ci unisce e ci fa crescere insieme””.

“‘A rendere ancora più speciale questo appuntamento saranno le associazioni sportive del territorio, che parteciperanno attivamente portando energia, passione e competenze -aggiunge -.

Accanto a loro, avremo il piacere di ospitare anche il Cpa di San Cataldo, presenza preziosa che testimonia quanto lo sport possa essere un ponte tra realtà diverse, capace di creare legami autentici e opportunità di incontro””.

“”Sarà un pomeriggio ricco di attività, sorrisi e partecipazione, aperto a tutti;- conclude Terrana -: famiglie, giovani, appassionati e chiunque voglia vivere un’esperienza semplice, vera e condivisa.

Vi aspettiamo per celebrare insieme una giornata che mette al centro le persone e il valore dello sport come strumento di inclusione e comunità””.

Giovanni Blanda