Nella splendida location del “RELAIS VILLA GIULIANA”, a Licata, sabato 29 marzo 2025, la FIDAPA BPW ITALY sez. RAVANUSA- CAMPOBELLO DI LICATA ha celebrato la cerimonia più importante dell’anno sociale: la “27esima CANDLE NIGHT” che evoca l’unione simbolica di tutte le socie che oggi vivono nei paesi dei cinque continenti, ed è anche destinata all’ ingresso ufficiale delle nuove socie.

All’annuale cerimonia, aperta dalla Presidente di Sezione Ins. Maria Rita Bonetta, sono intervenuti la Vice Presidente Distrettuale Ina Di Figlia su delega della Presidente del Distretto Sicilia Letizia Bonanno, la Past Presidente Nazionale Dott.ssa Giuseppina Seidita, già Vice Presidente Membership BPWI, la Past Presidente Fidapa BPW Italy Dott.ssa Cettina Oliveri, la segreteria distrettuale Lucia Mio, le Presidenti delle sezioni di Agrigento, Licata e Canicattì, la Presidente del Lions Club Campobello Due rose, Avv. Liliana Aceto.

Presenti, anche, le autorità civili: Dott. Vito Terrana Sindaco del Comune di Campobello di Licata e il Dott Salvatore Pitrola, Sindaco del Comune di Ravanusa.

Nel corso della suggestiva cerimonia, sono state presentate, dalle rispettive madrine, sei delle otto nuove socie: donne di grande valore sociale e professionale che hanno sposato la missione associativa della FIDAPA, ricevendo il distintivo di appartenenza e i documenti programmatici (Statuto e Regolamento).

La segretaria di sezione Pina Lo Coco ha letto il cerimoniale di rito.

Si è dato, poi, inizio all’accensione delle candele affidata ai convenuti che hanno via via acceso candele bianche, blu, rosa, verde e rossa, evocando nei colori paesi ed intenti con l’impegno di portare la luce ad altre donne che non godono di diritti e combattono battaglie difficili.

La cerimonia si è conclusa con la preghiera internazionale.

E subito dopo ha avuto inizio la cena di gala, in un’atmosfera elegante e raffinata.

In sintesi, una Cerimonia suggestiva, ricca di momenti emozionanti, che ha posto le basi per le attività future.