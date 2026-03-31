Un urto contro un’auto in sosta, poi la fuga senza fermarsi. Ma il tentativo di far perdere le proprie tracce è durato poco: la Polizia Municipale di Siracusa ha identificato e rintracciato il pirata della strada responsabile dell’incidente.

La fuga

L’uomo, dopo aver danneggiato il veicolo di una donna, si era allontanato senza prestare soccorso. Gli accertamenti sono scattati immediatamente e hanno permesso agli agenti di risalire alla sua identità, anche se nel frattempo si era spostato in un altro Comune.

Decisiva la collaborazione con la Polizia, che ha consentito di chiudere rapidamente il cerchio investigativo.

La nota del Comune di Siracusa

Dal Comune fanno sapere:“La Polizia Municipale ha rintracciato il conducente che si era dato alla fuga dopo aver urtato un’auto. L’uomo è stato individuato anche se si trovava in un altro Comune”

Il conducente sarà ora denunciato all’autorità giudiziaria. Una fuga che, nel giro di poche ore, si è trasformata in un’aggravante.